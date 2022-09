Sestdienā ar plašu aktivitāšu klāstu notiks "Latvijas Gada auto testa diena Molā"

Savukārt sporta auto cienītājiem būs iespēja aplūkot vairākas pasaules līmeņa sacīkšu automašīnas . Viena no tām būs drifta "SemiPro" klases 3. sērijas BMW automobilis ar 4.0 V8 dzinēju.

"Latvijas Gada auto testa dienā Molā" būs apskatāma arī jaunā un izskatīgā "Audi RS3" "LMS Generation 2 TCR" klases sporta automašīna, cena ap 190 000 eiro. Ar to "LV Racing" komanda un 2021. gada Baltijas Čempions Valters Zviedris pārstāvēs Latviju "FIA Games 2022", kuras no 26.-31. Oktobrim norisināsies "Circuit Paul Richard" Francijā, netālu no Marseļas.