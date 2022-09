Sēlijas salas tiks pārstāvētas Eiropas Lauku parlamentā Polijā

Latvijas delegāciju kā oficiālais Eiropas Lauku parlamenta nacionālais partneris vada biedrība “Latvijas Lauku forums” un tai pievienosies lauku attīstības eksperti, pārstāvji no vietējām rīcības grupām, lauku kopienu organizācijām un jauniešu pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem. Sēliju Eiropas līmeņa forumā pārstāvēs kopienu sadarbības tīkla sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists Jānis Dzimtais.

Jānis Dzimtais atzīst, ka šāds sadarbības tīkls ir unikāls piemērs no Latvijas: “Šobrīd sadarbības tīklā iesaistītas jau ap 40 kopienas no visas Sēlijas vēsturiskās zemes, kuras pārstāv vietējās nevalstiskās organizācijas, kopienu līderi un neformālās lauku iedzīvotāju grupas. Jau šobrīd ar mūsu pieredzi labprāt iepazīstas citi Latvijas reģioni, bet Eiropas Lauku parlaments ir lieliska iespēja to izstāstīt visas Eiropas līmenī. Tāpat šī ir lieliska iespēja iegūt jaunus sadarbības partnerus un uzklausīt, kā lauku kopienu sadarbība funkcionē citās valstīs.”