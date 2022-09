Linda Abu Meri: Skolotājs mudināja uz brīvdomību un veselīgām ambīcijām

Taču es esmu liela vēstures entuziaste, un interese par vēsturi pilnīgi noteikti ir tas, ko es esmu paņēmusi līdzi dzīvē no sava vēstures skolotāja. Viņš ļoti interesanti stāstīja par vēsturi un notikumiem. Mums nebija vienkārši “jāiekaļ” gadu skaitļi un sausi fakti. Nē, viņš mums skaidroja arī ģeopolitiskos notikumus, cik nu tādam pamatskolas skolēnam var izskaidrot, un ar to viņš bija ļoti īpašs.

Vēsture man šķiet ļoti, ļoti saistoša, jo patiesībā mēs ne vienmēr novērtējam to, kas kādreiz ir bijis, lai varētu vilkt paralēles un izdarīt secinājumus par šā brīža norisēm. Piemēram, vakcīnu un pandēmijas trakums. Kaut kas tāds jau ir bijis. Mans skolotājs pirms laika tik labi bija uzrakstījis, kā cariskajā Krievijā bija sākusies mežonīga holēras epidēmija. Kad toreiz izglītotākie cilvēki – skolotāji un ārsti – saprata, ka pie vainas ir slikts ūdens, un mēģināja dezinficēt akas, parastie iedzīvotāji to nesaprata. Nonāca pat līdz tam, ka nogalināja tos, kuri mēģināja akas ūdeni dezinficēt. Un šodienas paralēles ar pagātni liek paskatīties ar izbrīnu uz šodienu – mēs savā “apgaismības” 21.gadsimtā esam tādi paši, kaut pagājis vairāk nekā simts gadu. Joprojām, izrādās, esam aprobežoti.

6.-7. klases periods pusaudžiem ir diezgan traks, un mēs klasē nebijām nekādi eņģelīši. Atceros epizodi, kas toreiz likās ļoti jautra. Bauskas pamatskola ilgus gadus atradās salīdzinoši nelielā vēsturiskā ēkā ar nelielām klasēm. Mūsu klasē, kā jau ģeogrāfijas un vēstures klasē, stāvēja tādas lielas kastes ar kartēm, ko likt pie tāfeles. Kādu reizi pirms vēstures stundas viens no klases puišiem izdomāja, ka viņš paslēpsies tajā kastē. Kaste bija ar vāku un diezgan liela. Un kad atnāca mūsu skolotājs, sāka stundu, visiem nāca lieli smiekli. Kaste stāvēja skolotājam aiz muguras, un ik pa laikam pavērās vāks, un tas puisis, kas tur bija paslēpies, kā tāds misters Bīns paskatījās, kas notiek klasē. Un mēs, protams, no smiekliem gandrīz gāzāmies nost no krēsliem. Skolotājs sākumā nekā īpaši nereaģēja – nu smejas, smejas skolēni, viņš pasmejas līdzi. Bet apmēram pēc 15-20 minūtēm viņš jau sāka palikt “traks”. Skolotājs centās stāstīt plānoto mācību vielu, bet visi histēriski smējās. Beigās, lai man piedod Dainis, viņš bija sarkans no dusmām.