Vairāk nekā trīs reizes! Ievērojami augusi elektroauto uzlādes cena CSDD ātrās uzlādes stacijās

Jaunais cenrādis paredz palielināt cenu transporta reģistrācijas numuriem, kas satur tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis un visi atlikušie ir "0", lai samērotu šādu numuru pieprasījumu ar to pieejamību un līdzsvarotu pakalpojuma izmaksas. Jāatzīmē, ka pašlaik pieprasījums pēc šādiem numuriem ir ievērojami lielāks nekā to skaits un tos pasūta dažu minūšu laikā pēc to piedāvāšanas CSDD e-pakalpojumā, taču nereti tie tiek tālāk tirgoti dažādos interneta portālos. Cenrādis paredz arī augstāku maksu par mopēdu, piekabju un kuģošanas līdzekļu numuru izvēli. Savukārt būtiski tiks samazināta maksa par standarta valsts reģistrācijas numura zīmju izdošanu.