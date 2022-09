Kā saudzēt elektromobili? Eksperta padoms

Pretēji izplatītajam uzskatam ka elektromobili vajag palādēt pie pirmās iespējas, Vilnis iesaka no tā izvairīties. Lādēt pēc iespējas retāk, bet nenovilkt līdz brīdim, kad atlikums baterijā ir zem 20%. Un pats par sevi saprotams, iespēju robežās izvairīties no ātrās jeb līdzstrāvas uzlādes, aizstājot to ar maiņstrāvas kasti jeb "Wallbox".