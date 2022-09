1.oktobrī izmantosim savas privilēģijas! TVNET GRUPA aicina - dodies vēlēt arī tu!

Mūsdienu demokrātijās cilvēki daudz runā par to, kas tiem pienākas, ko tie vēlas vai kā citiem būtu jārīkojas. Diskusijā kaut kur pazuduši, šķiet, ir pilsoņa pienākumi. Kas mums, kā demokrātiskas kopienas locekļiem, būtu jādara. Katrs no mums ir atbildīgs par tautas un valsts nākotni, tās labklājību un drošību, pārticību un spēku. Neviens to nedarīs mūsu vietā, tas ir mūsu uzdevums - nodrošināt nācijas attīstību. TVNET GRUPA aicina - piedalies savas valsts veidošanā un dodies balsot arī tu!