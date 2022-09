FM esot lūgusi izņemt konkrētu finansējuma pieauguma plānu no mediķu atalgojuma modeļa, pauž Pavļuts

Jau ziņots, ka valdība otrdien apstiprināja informatīvo ziņojumu "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu", kas nosaka virzību uz iepriekš izstrādāto mediķu jauno atalgojuma modeli, tomēr Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs vēlāk pauda sarūgtinājumu, ka no ziņojuma ir pazudusi vissvarīgākā sadaļa - par to, kādi mērķi attiecībā uz atalgojumu un finansējuma apmēru medicīnai jāsasniedz nākamo piecu gadu laikā, līdz ar to neesot ticības, ka pašu modeli izdosies īstenot, jo tam var trūkt naudas.