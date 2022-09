ASV mēnešiem ilgi sūta Krievijai brīdinājumus par smagām sekām kodolieroču pielietošanai, ziņo laikraksts

Avīze atgādina nepārprotamos kodoldraudus no Krievijas līderu puses, tai skaitā prezidenta Vladimira Putina un Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieka Dmitrija Medvedeva. Laikraksts arī min citātu no nesenas intervijas ar Baidenu, kurā viņš sacīja, ka kodolieroču pielietošanas gadījumā Krievija "mainīs kara tēlu, un to vairs nevarēs salīdzināt ne ar ko pēc Otrā pasaules kara".