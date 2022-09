Foto ⟩ Pie vairākiem vēlēšanu iecirkņiem pirmdienas vakarā veidojas rindas

Sociālajos tīklos ļaudis dalās ar garajām rindām

Vairāki sociālo tīklu lietotāji no dažādiem reģioniem Latvijā dalījušies ar foto, kur redzamas garās rindas pie vēlēšanu iecirkņiem.

Šodien nobalsot var laikā no plkst.17 līdz 20. Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29.septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst.9 līdz 12, piektdien, 30.septembrī, no plkst.10 līdz 16, savukārt sestdien notiks pašas Saeimas vēlēšanas.