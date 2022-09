Baida ar sankciju triecienu ekonomikai: atklāta Krievijas dezinformācijas operācija Latvijā

Tehnoloģiju milzis "Meta" tikko paziņojis par divu ārvalstu ietekmes operāciju likvidēšanu. Viena no tām bija mērķēta uz Latvijas auditoriju, atreferējot Kremļa naratīvus par to, cik Latvijā sāpīgi pa kabatu sitīs atteikšanās no Krievijas energoresursiem.