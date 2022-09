Žurnāls: Skolotājas sadūrēja Liepājā pati pieteikusies policijā; par šizotipiskiem traucējumiem skola nav zinājusi

24. septembrī skolotāja Ilze Elizabete Romančenko, kā ierasts, rosījās savā studijā F. Brīvzemnieka ielā. Aptuveni pulksten 10.30, sagaidot, kad viņa paliek viena, ienākusi 17 gadus veca meitene , viņas audzēkne no Liepājas Valsts tehnikuma pirmā kursa, kura viņai uzbrukusi ar nazi.

Kā vēstīja laikraksts "Kurzemes Vārds", par to, ka uzbrucējai ir diagnoze ar kodu F21 (šizotipiski traucējumi), viņu tikai pirms kādas nedēļas informējusi meitenes mamma.

”Man zvanīja mamma un sarunā atzinās, ka meita arī viņai agrāk ir uzbrukusi. It kā vairākas dienas neesot dzērusi nozīmētās zāles, mamma pieteikusi pie daktera, bet iespēja tikt bijusi tikai oktobrī. Man, protams, šādas informācijas nebija. Tās nebija nevienam skolā," laikrakstam pauda cietusī.

”Bija ģimenes ārsta slēdziens, ka meitene var apgūt izvēlēto profesiju,” laikrakstam PIKC pastāsta ”Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts. Bet par to, ka ir kādas nopietnas veselības problēmas, – nekā. ”Ja cilvēks ir kaut kur uzskaitē, viņam ir tiesības par to neinformēt izglītības iestādi, mēs no izglītības iestādes puses arī nevaram vākt šādu informāciju, ņemot vērā fizisko personu datu aizsardzību. Tā ir vecāku brīva griba – informēt skolu. Tā nu tas diemžēl ir,” viņš saka.