VIDEO ⟩ Kā Latvijā ienāca "Bosch Car Service"?

Servisu īpašnieki un mehāniķi saprata, ka izšķirošā loma ir zināšanām. Jau 2015. gadā Baltijā bija 36 "Bosch Car Service" servisi. Tagad to ir 65. Normunds Tarkšs, "Bosch Car Service" koncepta vadītājs Latvijā: "Kvantitāte mūsu biznesā nav noteicošā. Ir svarīgi, lai servisu būtu pēc iespējas vairāk, bet ne uz kvalitātes rēķina. Viens no iemesliem ir pieaugoša automašīnu sarežģītība. Pat 10 un vairāk gadus vecu auto, kādu netrūkst reģionos, ar skrūvgriezi un āmuru vairs nesaremontēsi. Kopš 90, gadiem līdz mūsdienām automobilis ir stipri mainījies. Tehnoloģiski mēs to varam uzskatīt par datoru uz riteņiem."