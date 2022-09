Jaunajā bērnu ēdināšanas reģistrācijas sistēmā "pusdienlaiks.lv" reģistrēti 28 000 klientu

Felsbergs uzsvēra, ka katru dienu tiek labotas sistēmas kļūdas, ir izveidota ātro atbilžu sadaļa un tehniskās palīdzības līnija, kas strādās arī brīvdienās. Līdz ar to lielākajai daļai vecāku būšot iespēja reģistrēties un slēgt līgumu ar ēdinātājiem.

Kā uzsvēra Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis Jānis Meija, ja kādam no vecākiem neizdosies noslēgt līgumu ar ēdinātāju, to varēs izdarīt vēl visu nākamo nedēļu. Savukārt visi bērni, neatkarīgi no tā, vai šāds līgums ar ēdinātāju būs noslēgts, tiks pabaroti.