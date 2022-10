Uzņēmuma "Lielvārds" vadītājs: Runājot par pedagogiem, valdībai jāatmet domāšanas ietvars "viņi un mēs"

Vaicāts, kas ir kritiskie trauksmes zvani izglītības sistēmā, eksperts pauž, ka viens no aspektiem ir akūtais pedagogu trūkums, un, lai to risinātu, būs jāparaugās uz sistēmu kā vienu veselumu un jāsabalansē resursi. Tāpat jāņem vērā, ka skolotāju vidējais vecums palielinās: no vienas puses tas nav slikti, jo sistēmā strādā pieredzējuši pedagogi, taču, no otras puses raugoties, pietrūkst jaunās skolotāju paaudzes. “Ja nenotiek ataudze, tad vienā brīdī pedagogi beigsies, un šis jautājums ir cieši saistīts ar skolotāja prestiža jautājumu,” tā Gribusts.