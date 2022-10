FOTO un VIDEO ⟩ Septiņi cietušie un sadauzīts trolejbuss. Veikta vēsturiski lielākā izmaksa no OCTA Garantijas fonda par avāriju Latvijā

Kopējā atlīdzību summa, kas izmaksāta CSNg cietušajiem ir vairāk nekā 250 000 eiro, un tas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā līdz šim lielākā veiktā izmaksa no Garantijas fonda par Latvijā notikušu CSNg.

2020. gada 20. maijā, Latgales priekšpilsētā, Rīgā neapdrošināts transportlīdzeklis, kuru vadīja persona alkohola reibumā, brauca pa Bultu ielu un, neapstājoties krustojumā ar Prūšu ielu, taranēja pa to braucošo trolejbusu.

Trolejbuss ietriecās daudzstāvu ēkā, kurai sienā izsita aptuveni divus kvadrātmetrus lielu caurumu. Kopumā CSNg cieta septiņas personas, no kurām sešas nogādātas medicīnas iestādē, bet viena no hospitalizācijas atteicās.

Negadījuma izraisītāju tiesa nolēma atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem gadiem. Savukārt negadījumā cietušie saņēma atlīdzības no OCTA Garantijas fonda 250 625,34 EUR apmērā gan par veselībai, gan mantai nodarītajiem zaudējumiem.

"Šī ir vēsturiski lielākā atlīdzība, kas izmaksāta no OCTA Garantijas fonda par Latvijā notikušu negadījumu, kas ir gandrīz divreiz lielāka par līdz šim apjomīgāko – 139 tūkstošiem eiro, kas tika izmaksāta 2008. gadā. Savukārt par ārzemēs notikušu CSNg, kuru izraisījis Latvijā reģistrēts neapdrošināts transportlīdzeklis, lielākā atlīdzība ir vairāk nekā pusmiljons EUR par Īrijā 2006.gadā notikušu CSNg" stāsta LTAB valdes loceklis Juris Stengrevics, piebilstot, ka ļoti bieži šādu CSNg rezultātā gūto traumu rezultātā cietušajiem nepieciešama ilgstoša ārstēšanās vai iestājas invaliditāte, tādēļ atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem tiek maksāta daudzu gadu garumā.

Vēlāk cietušajiem izmaksātā zaudējumu summa tiek piedzīta no CSNg izraisītāja – neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja. Garantijas fonda līdzekļus veido apdrošinātāju veiktās vienreizējās iemaksas, regulāri ikmēneša atskaitījumi no OCTA prēmijām, apdrošinātāju veiktās papildu iemaksas, LTAB regresa kārtībā atgūtie līdzekļi par CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, kā arī ieņēmumi no fonda līdzekļu glabāšanas un ieguldīšanas.