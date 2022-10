Sekss darbā zinātnes vārdā jeb stāsts par pirmajiem seksologiem

🖼 William Masters y Virginia Wolfson fueron los pioneros en el estudio científico de la sexualidad humana. Así lo refleja la serie “Masters of Sex” de la que te hablamos en el último episodio de #ExperimientoDemente #comunicaciencia #sexualidad #mastersofsex #sexualidad #science #ciencia #mastersandjohnson

A post shared by Experimiento Demente (@experimientodemente) on Jun 6, 2019 at 11:45pm PDT