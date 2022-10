Ukrainas vēstnieks par pierobežā pazudušajiem ukraiņiem: Krievijai nogalināt vairākus simtus cilvēku nebūtu nekas

Pleskavas gubernators Mihails Vedernikovs ir Vladimira Putina "Vienotās Krievijas" biedrs. Viņš bija klāt svinīgajā pasākumā, kurā Putins parakstīja dokumentus par četru Ukrainas reģionu pievienošanu Krievijai. Tomēr brīvprātīgajiem ir izdevies radīt spiedienu par situāciju pierobežā. Krievijas medijos gan gaidošie cilvēki raksturoti kā Krievijas pilsoņi, kas mēģina izvairīties no mobilizācijas, un ukraiņi, kas uzvedās kā vandāļi.

Latvija uzņēmusi 30 tūkstošus bēgļu, bet pāri mūsu austrumu robežai izgājuši 180 tūkstoši. Situācijas saasināšanās pierobežā izgaismojusi to, ka šeit ir nepietiekama valsts iesaiste. Vietējās pašvaldības tranzītbēgļiem vairs nevar atļauties nodrošināt dažu dienu naktsmītnes, jo par to nesaņem kompensāciju no valsts budžeta. Bet pārvadātāji bēgļiem par nogādāšanu Eiropā prasa vairākus simtus eiro.