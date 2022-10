"Apvienotais saraksts" aicina vienoties par trīs partiju koalīciju

Partijas "Apvienotais saraksts" pārstāvji - "Latvijas Liepājas partija" līdzpriekšsēdētājs, "Latvijas Zaļā partija" vadītājs un 13. Saeimas deputāts Edgars Tavars (no kreisās), "Latvijas Reģionu apvienība" valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un Ministru prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns tikšanās laikā ar partijas "Jaunā vienotība" pārstāvjiem, kurā pārrunās jaunās valdības prioritātes un darāmos darbus 14. Saeimā.

Partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) aicina vienoties par trīs partiju - "Jaunās vienotības" (JV), Nacionālās apvienības un AS - koalīciju un straujāk virzīties ar valdības rīcības plāna izstrādi, informēja AS politiķis Edvards Smiltēns.