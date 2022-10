VIDEO ⟩ Milzu kombains uz tilta pār Lielupi vairākas reizes iebrauc margās. Situāciju komentē Valsts policija

Video redzams, kā apmēros lielais kombains brauc pa divām joslām. Vienā brīdī lielā tehnika iebrauc margās un apstājas. Pēc tam vadītājs atpakaļgaitā cenšas nobraukt no margām.

Līdz šim brīdim ir jau uzzināts uzņēmums, kam pieder video redzamais kombains. Tiklīdz likumsargi saņems paskaidrojumu no transportlīdzekļa vadītāja, tiks lemts par divu administratīvo sodu piemērošanu, proti, par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu un notikuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Par droša intervāla neievērošanu likumā paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods no 25 līdz 140 eiro, savukārt par notikuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma – no 70 līdz 700 eiro ar vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem.