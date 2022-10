Brīdina par auto zagļu aktivizēšanos

"Pēdējos divos gados Covid-19 ietekmē auto zādzību skaitam bija tendence samazināties: cilvēki biežāk atradās mājās, bija mazāka vajadzība pārvietoties ar auto, robežas bija daļēji slēgtas, un līdz ar to arī zagļu rūpals tika vismaz daļēji ierobežots. Bet tagad redzam, ka pieprasījums gan pēc automašīnām, gan to detaļām atkal pieaug un diemžēl līdz ar to palielinās arī nozagto un apzagto auto skaits," norāda Kristaps Liecinieks, BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.