Stress, panikas lēkmes, veģetatīvā distonija... Novērtē sevi!

Lai novērstu paniku, ir jāidentificē stresa iemesls un jācenšas atcerēties un izanalizēt pirmo reizi, kad notikusi lēkme. Ja to neizdara, panika var atkārtoties regulāri arī turpmāk it kā bez kāda īpaša iemesla. Izanalizējot pirmreizējo situāciju, var apzināties, kā rīkoties līdzīgās situācijās nākotnē. Piemēram, cilvēkam pirmā panikas lēkme ir novērota kādā ceļu satiksmes negadījumā. Ja viņš to zemapziņā ļoti emocionāli spēcīgi pārdzīvo, bet neapzinās, neizrunā un «neizsāp», tad ar laiku panikas lēkmes var atkārtoties un sākties it kā pavisam nesaistītās situācijās. Cilvēks ar laiku var sākt veidot izvairīšanās uzvedību, piemēram, izvairīties braukt ar automašīnu vai sabiedrisko transportu, jo ir bailes, nedrošība, trauksme no kaut kā. Cilvēkam var būt izveidojusies sajūta, ka atrodas nedrošā pasaulē un kāds viņu apdraud. Tāpat ļoti bieži cilvēki ar paniku saskaras pēc tuvinieku zaudējuma, kurš ir slimojis ar kādu onkoloģisku vai sirds un asinsvadu slimību. Cilvēkā mājo milzīga nedrošība, bet viņš baidās atklāt sev vai izstāstīt kādam savas sajūtas.