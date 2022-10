Pētījumā atklāts, ka visvairāk tiek bojāti "Tesla" spēkrati

"Tesla" gadījumā rodas zināms paradokss. No vienas puses šajos auto ir vismodernākās autonomās braukšanas sistēmas, bet tās arī visvairāk iekļūst negadījumos. Tik liels bojājumu skaits var norādīt uz to, ka autovadītāji nav pieraduši pie "Tesla" automašīnu tūlītējā paātrinājuma, vai arī viņi nepievērš uzmanību ceļa apstākļiem. Nav noslēpums, ka lielākā daļa bojāto "Tesla" auto ir ievesti no ASV, paskaidro Mats Buzelis - "carVertical" komunikācijas vadītājs.