Kādi izaicinājumi un uzdevumi sagaida nākamo Lielbritānijas premjerministru Sunaku?

"Domāju, ka Sunaka pirmais uzdevums būs stabilizēt valsts finanšu sistēmu un atteikties no odiozākajiem pasākumiem, ko pēdējās dienās veidoja Trasa," uzsvēra Daukšts.

Runājot par to, kāds Sunaks būs ārpolitikā, politologs atziņa, ka to ir grūti prognozēt, taču, pēc viņa nepārbaudītām ziņām, Sunaks jau ir paziņojis, ka pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Ukrainu. "Tas būtu ļoti zīmīgs solis britu politikas kontinuitātei jeb pēctecībai, sākot no Borisa Džonsona līdz Trasai," uzskata politologs.