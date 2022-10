Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā veikta sarežģīta operācija, izmatojot no donoriem iegūtus kaulaudus

TOS Audu centrs pagaidām ir vienīgais kaulaudu centrs Latvijā, kurā tiek veidoti kaulaudu allotransplantāti, izmantojot unikālu apstrādes metodi. Audu centrā tiek izmantots no dzīviem donoriem iegūts materiāls - augšstilba kaula galviņa, kas iegūta gūžas endoprotezēšanas operācijas laikā, ko parasti nodod utilizācijā. Materiāla apstrāde tiek veikta, izmantojot termālās dezinfekcijas procesu, tādējādi nodrošinot sterila kaulaudu allotransplantāta (AT) izveidi. Pēc apstrādes katrs AT tiek mikrobioloģiski testēts, lai nodrošinātu droša un kvalitatīva allotransplantāta iegūšanu.

Līdz šim brīdim TOS kopumā ir veiktas 26 materiāla ieguves procedūras - tādas gūžas endoprotezēšanas operācijas, kuru laikā izņemtā augšstilba kaula galviņa tiek apstrādāta, ievietota speciālā dezinfekcijas konteinerā un nogādāta Audu centrā uz apstrādi. No šī iegūtā materiāla, pēc atbilstošas apstrādes un testēšanas, līdz šim izmantošanā apstiprināti jau 15 AT. Savukārt no šiem izmantošanā apstiprinātajiem AT, pieprasītas un veiksmīgi izmantotas ir jau piecas augšstilba kaula galviņas.