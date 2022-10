Likumsargi Daugavpilī nedēļas nogalē liegs piekļuvi diviem padomju pieminekļiem

No svētdienas, 30.oktobra, plkst.22 līdz pirmdienai, 31.oktobrim, plkst.9 tiks pārtraukta personu iekļūšana 18.novembra ielā, Daugavpilī, kur atrodas piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem, un Slavas skvērā Tautas ielā, kur atrodas piemineklis padomju armijas karavīriem un tām piegulošajās teritorijās Daugavpilī no Jelgavas ielas līdz Grodņas ielai.

No svētdienas, 30.oktobra, plkst.22 līdz pirmdienai, 31.oktobrim, plkst.9 aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Daugavpilī, Tautas ielā, no Grodņas ielas līdz Jelgavas ielai, un Grodņas ielā no 18.novembra ielas līdz Tautas ielai, kā arī Jelgavas ielā no Tautas ielas līdz 18.novembra ielai.