Kariņš: "Apvienotā saraksta" ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu

Ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, "Apvienotā saraksta" (AS) ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) paustā šodien pēc "Jaunās vienotības" (JV) un AS tikšanās.