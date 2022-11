"Apvienotā saraksta" frakcija uzaicinājusi Kariņu uz tikšanos

14. Saeimā ievēlētās politisko partiju apvienības "Apvienotais saraksts" pārstāvji - "Latvijas Liepājas partija" līdzpriekšsēdētājs, "Latvijas Zaļā partija" vadītājs, 13. Saeimas deputāts Edgars Tavars (no kreisās), "Latvijas Reģionu apvienība" valdes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, partiju apvienības Ministru prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns un Liepājas partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks atbild uz žurnālistu jautājumiem pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Rīgas pilī, kur pārrunāja redzējumu par nākamās valdības uzdevumiem.

Partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimas frakcija un AS sarunu vedēju grupa valdības veidošanai uzaicinājusi uz tikšanos partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) politiķi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, lai pārrunātu viņa aicinājumu sākotnēji vienoties par atbildības jomu sadalījumu, pastāstīja AS politiķis Uldis Pīlēns.