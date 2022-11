Mārtiņdiena Brīvdabas muzejā

13. novembrī no plkst.11.00 pie Priedes kroga sāks darboties Mārtiņdienas masku darbnīca, no turienes plkst. 12.00 un 14.00 būs masku gājiens etno kompānijas “Zeidi” vadībā. Kurzemes zemnieku sētā no plkst.11.00 būs Mārtiņdienas gaiļu izstāde un puzuru darbnīca, no plkst. 13.00 dziedās ansamblis “Stiprās sievas”. Pie Nidas dūmistabas būs vaska sveču liešanas darbnīca, savukārt pie Mērsraga smēdes būs kalēja meistardarbnīca un no plkst. 12.00 bērniem izjādes ar zirgu. Vidzemes zemnieku sētā no plkst. 12.30 būs Mārtiņdienas rotaļas un danči. Būs atvērta arī Liepājas ostas noliktava, kurā varēs apskatīt vairāk nekā 100 muzeja krājuma lādes, bet muzeja izstāžu zālē izstādes “Ziemas transports zemnieka sētā 18.-20. gadsimtā” autore Una Bērente būs gatava pastāstīt par slieču liekšanu un ragavu darināšanu.