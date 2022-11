Kādas riepas izvēlēties ziemas sezonai? Eksperta padomi un ieteikumi

Eksperts uzsver, ka daudzi kļūdaini uzskata, ka ar marķējumu "M+S" (Mud + Snow) apzīmē vissezonas riepas, taču tā nav. Ja vēlaties nopirkt vissezonas, tad meklējiet riepas ar marķējumu AW (Any weather), AS (All seasons), "4S", "All terrain" vai "Tout Terrain".