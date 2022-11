Dombrava: No AS jādzird precīzāks pamatojums vēl viena sadarbības memoranda veidošanai

Parlamentārietis sacīja, ka kļūda ir pieļauta, ne visām partijām no pirmās dienas esot atklātām par saviem mērķiem nākamās valdības laikā. "Vairāk ir runāts "caur puķēm", kas ir aizkavējis visu procesu," sacīja Dombrava. Aicināts iezīmēt kādu piemēru, politiķis atteicās to darīt.

Kā ziņots, partiju apvienība "Apvienotais saraksts" (AS) piedāvās potenciālās koalīcijas partijām - Nacionālajai apvienībai (NA) un partiju apvienībai "Jaunā vienotība" parakstīt vēl vienu memorandu, šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem sacīja viens no AS dibinātājiem, uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns.