"Pfizer-BioNTech" un "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 varēs lietot arī bērni no pusgada vecuma

Visbiežāk novērotās vakcīnu blakusparādības bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz četriem vai pieciem gadiem bija līdzīgās tām, kas novērotas cilvēkiem citās vecuma grupās. Arī bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem pēc "Comirnaty" saņemšanas bieži novērotas blakusparādības bija aizkaitināmība, miegainība, apetītes zudums, izsitumi un jutīgums injekcijas vietā. Savukārt bērniem vecumā no sešiem līdz 36 mēnešiem pēc vakcīnas "Spikevax" saņemšanas bieži novērotas blakusparādības bija aizkaitināmība, raudāšana, apetītes zudums un miegainība. Šīs abu vakcīnu blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un mazinājās pāris dienu laikā pēc vakcinācijas.