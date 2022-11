Saeima atsakās no sadarbības grupu veidošanas ar Krieviju; "Stabilitātei!" balso "pret"

Iepriekš parlamentā ir pastāvējušas deputātu interešu grupas, kurās tikusi atbalstīta Krievijas pilsoniskā sabiedrība, sacīja Kols, aicinot Rosļikovu un Šleseru tās veidot arī 14.Saeimas sasaukumā, lai komunicētu un sadarbotos ar demokrātiju atbalstošiem iedzīvotājiem Krievijā un Baltkrievijā. Šādus formātus vajadzētu veicināt un stiprināt, lai pārmaiņas šajās valstīs notiktu no iekšpuses, pauda politiķis.

Arī deputāts Oļegs Burovs (LPV) pauda atbalstu lēmuma projektam, sakot, ka Krievija ir agresors, bet Baltkrievija - sadarbojas ar agresoru, un abās valstīs ir absolūti nedemokrātisks režīms. "Šo valstu parlamenti ir "kabatas parlamenti", un viņi dara absolūti visu to, ko viņiem stāsta kā viens, tā otrs diktators," atzīmēja politiķis. Tomēr būtu jādomā par diskusiju iespējām ar tiem Krievijas pilsoņiem, kas plāno atteikties no savas pilsonības vai gaida "jauno Krieviju".

Politiķis Andris Sprūds sacīja, ka, kamēr Ukrainas iedzīvotāji mirst, Saeima provizoriski runā par sadarbības grupu veidošanu ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentiem. Krievija realizē agresiju pret Ukrainu, Baltkrievija ir protektorāta valsts, no kuras teritorijas arī tiek realizēta agresija pret Ukrainu. Pirms mēneša Krievijas parlaments vienbalsīgi ir atzinis okupēto teritoriju aneksiju Krievijas Federācijā. Viņš arī ironiski pauda, ka, neskaitot raķetes, Krievija sūta un eksportē "vienu no savām labākajām precēm" - korupciju - un aicināja to Latvijā novērst. Tāpat būtu jānovērš propaganda un tās iespējas, stiprinot informatīvo telpu.