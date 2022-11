Topošās koalīcijas partijām nav vienprātības par izmaiņām nodokļu politikā

AS atbalsta nodokļu vienkāršošanu mazajiem jeb dzīvesstila uzņēmumiem, un AS piedāvājumam arī nav negatīva fiskāla ietekme, tāpēc to būtu vieglāk ieviest, aģentūrai LETA pastāstīja AS politiķis Māris Kučinskis. Saeimas deputāts atgādināja, ka AS deputātu rindās ir uzņēmēji Aiva Vīksna, Andris Kulbergs un Linda Matisone, kuriem ir redzējums par nepieciešamo rīcību šajā jomā.