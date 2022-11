CSP: 2021.gada sākumā latviešu īpatsvars pieaudzis līdz 62,7%

2021.gadā 70% no visiem bērniem un jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem bija latvieši. No latviešu kopskaita 28% iedzīvotāju bija bērni un jaunieši. Citu Latvijas lielāko pamattautību - krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, romi, ebreji - iedzīvotāju skaitā šīs vecuma grupas īpatsvars svārstās no 6% - baltkrievi līdz 16% - krievi. Savukārt visaugstākais jaunākās paaudzes īpatsvars ir romiem - 32%.