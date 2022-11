Pārskats par LGBT tiesībām Latvijā: Sabiedrība pieņem, bet likumdošana stagnē

Sabiedrības attieksme vai “sabiedrības vairākums” kā biedēklis Latvijā ticis lietots jau turpat divas dekādes, lai bremzētu LGBT tiesību attīstību. Šobrīd ir pamats uzskatīt, ka sabiedrība ir augusi ātrāk par Saeimu un izprot nepieciešamību pēc viendzimuma pāru attiecību sakārtošanas bez garas skaidrošanas. Diskusija sabiedrībā jau labu laiku norit par šo attiecību tiesiskas sakārtošanas formu, ne par viendzimuma ģimeņu pastāvēšanas realitāti, kas ir pašsaprotama. Jaunākie SKDS aptaujas dati liecina, ka Civilās savienības likumu (tai skaitā ja tas attiecas arī uz viendzimuma pāriem) atbalsta 47% iedzīvotāju, savukārt vēl 11% iedzīvotājiem nav viedoklis vai ir gluži vienkārši vienalga. Attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem kopumā pieņemoša vai neitrāla ir gandrīz 74% aptaujāto (no tiem 25.1% attieksme ir pieņemoša un 48.6% attieksme ir neitrāla). Latvijas sabiedrības lielajam vairākumam vairs nav jautājumu par to, vai mūsu starpā ir LGBT cilvēki un vai viņi ir tādi paši mūsu līdzcilvēki kā pārējie. Jautājumi paliek tikai par to, kad šo situāciju saredzēs arī vairākums Saeimas deputātu.