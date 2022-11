Ugunsnelaimē Cēsu novadā gājis bojā cilvēks

Šonakt VUGD saņēma izsaukumu uz Amatas pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 300 kvadrātmetru (m2) platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks, kurš ugunsgrēkā bija cietis. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg ēkas abi stāvi un ēkai ir iebrucis jumts. Ugunsgrēka dzēšanas laikā, pārmeklējot ēku, tika atrasts bojāgājis cilvēks.

Pirmdien ap plkst.14 saņemts izsaukums uz Viļņas ielu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā tika konstatēts, ka pirmā stāva dzīvoklī dega istaba 15 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks, kurš bija cietis.

VUGD saņēma izsaukumu arī uz Liepājas ielu Daugavpilī, kur no pagraba nāca dūmu smaka. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet vēl četrus evakuēja ugunsdzēsēji. Ēkas pagrabā blakus apkures katram dega granulas.

Savukārt ap plkst.13 ugunsdzēsēji devās palīdzēt no ūdenstilpes izcelt ledū ielūzušu stirnu. Negadījums bija noticis Tukuma novada Jaunsātu pagastā. Dzīvnieks bija ielūzis dīķa ledū apmēram 100 metru attālumā no krasta. Glābēji ar glābšanas dēli nokļuva līdz stirnai un nogādāja to krastā.