Testos skaidro, kas ir drošāks - elektriskais vai iekšdedzes auto

Tā kā elektroauto mūsu ikdienā kļūst aizvien izplatītāki, cilvēkiem, kas apsver to iegādi, rodas dažādi jautājumi. Viens no svarīgākajiem ir par drošību – vai elektromobiļi ir tikpat droši kā iekšdedzes mašīnas? Ekspertu atbilde ir vienkārša – elektroauto ietekmē tie paši fizikas likumi, kas visus citus spēkratus, un to drošības aprīkojums ir tāds pats vai pat labāks nekā iekšdedzes mašīnām.