Migrantu plūsma no Baltkrievijas turpinās, norāda Robežsardzes priekšnieks

Pērn novērsti 4045 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, aizturētas 446 personas, no kuriem lielākā daļa aizturēti pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas. No 446 personām brīvprātīgi izceļojuši 59 cilvēki, pamatā uz Irāku. Savukārt no samērā brīvā režīma patvērumu meklētāju izmitināšanas centra aizbēdzis 421 cilvēks, kas, pēc Pujāta vārdiem, liecinot, ka nevienam nav bijusi interese palikt Latvijā. Tāpat migranti bieži simulējuši veselības problēmas, lai tikai nokļūtu ES teritorijā.