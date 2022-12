"Dod pieci" sāk ziedojumu vākšanu - šogad ukraiņu bērniem

Savukārt no 16. līdz 22. decembrim skaidras un bezskaidras naudas ziedojumus būs iespējams veikt arī labdarības maratona stikla studijā Vecrīgā, Doma laukumā.

Jau ziņots, ka "Dod pieci!" notiks no 16. līdz 22. decembrim , nedēļas garumā raidot no īpašas stikla studijas pilsētvidē, Doma laukumā.

Latvijā šobrīd atrodas vairāk nekā 35 000 ukraiņu bēgļu. Pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm aptuveni 31% no visiem ukraiņu bēgļiem Latvijā ir bērni, lielākoties divu līdz 17 gadu vecumā.

Labdarības maratons "Dod pieci!" ir daļa no starptautiska projekta "Serious Request", kurā dažādās Eiropas valstīs radiodīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, pievēršot uzmanību konkrētai labdarības maratona izraudzītai grupai vai sabiedriski nozīmīgai tēmai.