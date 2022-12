"Notiekošajā ir daļa no katra nīdēja darbības!" "TV Rain" komentē apraides atļaujas anulēšanu

Sindejeva norādīja, ka patlaban viņa visu nožēlo, atzīstot, ka pieļauts daudz muļķību, kas noticis, atrodoties emociju varā. Tāpat piedzīvota nu jau no "TV Rain" atlaistā žurnālista Alekseja Korosteļeva kļūda. "Mums šķitis, ka tas ir pilnīgs murgs no visām pusēm, no mums novērsīsies visi - ukraiņi, latvieši... Tieši to viņi arī izdarīja," atzina medija ģenerāldirektore.