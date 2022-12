Pētījumā atklāj, cik liela daļa šoferu pirms braukšanas nepārliecinās, vai ceļš ir apledojis

Salīdzinot ar pērnā gada aptaujas datiem, iespējams secināt, ka to autovadītāju skaits, kuri pārbauda ceļa apledojumu, sarūk – ja 2021. gadā to darīja 45% braucēju, tad šogad – 42%. Līdzīgi kā pērn, arī šogad aptauja apliecina, ka ceļa seguma stāvokli biežāk pārbauda vīrieši (47%), nekā sievietes 38%).

To, vai ceļš ir apledojis, pirms braukšanas biežāk pārbauda autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (48%) un no 40 līdz 49 gadiem (48%), bet visretāk autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (38%). Analizējot datus reģionālā griezumā, iespējams secināt, ka apzinīgākie ir Vidzemes (49%) un Pierīgas (47%) autovadītāji, bet ceļa stāvokli visretāk pārbauda Kurzemes autovadītāji (36%).