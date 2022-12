Streiko laikraksta "The New York Times" darbinieki

Arodbiedrība "NewsGuild of New York", kas pārstāv streikojošos, paziņojusi, ka galvenais klupšanas akmens sarunās bijusi uzņēmuma vadības atteikšanās paaugstināt algas atbilstoši straujajai inflācijai.

Tikmēr "The New York Times" pārstāvis paziņojumā medijiem apgalvojis, ka sarunas nav pārtrauktas, un paudis nožēlu, ka darbinieki ķērušies pie "šādiem galējiem līdzekļiem".

"The New York Times" publicētajā rakstā par streiku norādīts, ka ceturtdien par ziņām gādās darbinieki, kas nav arodbiedrības biedri.

Kopumā "The New York Times" redakcijā nodarbināti vairāk nekā 1800 cilvēki.

"The New York Times" koplīgums ar "NewsGuild of New York" beidzās jau 2021.gada martā, un kopš tā laika notikušas jau 40 sarunu kārtas par jaunā līguma slēgšanu.