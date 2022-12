Nelabvēlīgi laikapstākļi vai pārgalvība? Nedēļas laikā no grāvjiem izvelk vairāk nekā 100 auto

Par šoferīšu ķibeļu tendencēm liecina apdrošinātāja palīdzības dienesta statistikas dati. "Pēdējo nedēļu laikā mūsu "Palīdzība uz ceļa" dienests saņem pastiprināti daudz zvanu par auto noslīdēšanu no ceļa un ceļu satiksmes negadījumiem, kuru iemesls visbiežāk ir apgrūtinātie braukšanas apstākļi un apledojums. Ja temperatūra tuvināsies -20 grādiem, parādīsies nepieciešamība piestartēt auto. Tās ir lietas, kas nemainās no gada gadā, tāpēc vērts būt īpaši uzmanīgiem – arī ja transportlīdzeklis ir apdrošināts ar "Palīdzība uz ceļa" pakalpojumu, tas tomēr nozīmē zināmu iejaukšanos dienas plānos, tāpēc labāk no negadījuma vai ķibeles ar auto izvairīties, ja vien tas iespējams," norāda Liecinieks.