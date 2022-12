Korupcijā apsūdzēto EP viceprezidenti atceļ no amata

Kaili ir viena no sešiem aizdomās turamajiem, kurus Beļģijas policija kopš piektdienas aizturējusi aizdomās par korupciju.

Četri no viņiem svētdien tika paturēti apcietinājumā, arī Kali, viņas draugs un bijušais EP deputāts Antonio Panceri.

Briseles policija izmeklē apsūdzības, ka personas, kas darbojušās Kataras vārdā, Eiropas politiķiem maksājušas prāvus kukuļus, lai šādā ceļā ietekmētu Eiropas politikas debates. Viena no aizdomās turamajiem ir EP viceprezidente Kaili.

Viņa ir atstādināta no parlamenta viceprezidentes pienākumiem, kā arī no no EP prezidentes pārstāves Tuvajos Austrumos pienākumiem. Tomēr Kaili joprojām ir EP deputāte.