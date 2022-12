"Uzmanība jāpievērš īstajām problēmām!" MCA prezidents par tiesību atņemšanu, ja ātrums pārsniegts virs 30 km/h

Pirms pāris gadiem Valsts kontrole savā ziņojumā par satiksmes drošību un nesenāk "PwC Latvija" savā pētījumā par satiksmes drošības plānu norādīja uz to, ka faktiskie ceļu satiksmes negadījumu iemesli nav zināmi un netiek izpētīti, un pat tas niecīgais veikto ekspertīžu skaits un to rezultāti nekādi nenonāk kopējā statistikā, un to rezultāti nav pieejami.