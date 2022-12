Skudra: Valdība savu darbību sāk ar krīzes smago kravu ragavās

Viņš norādīja, ka krīzes smagā krava ragavās tiks vilkta, lielā mērā pateicoties partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) kompromisam.

Analizējot valdības fiskālās disciplīnas līgumu, Skudra vērsa uzmanību uz to, ka tas ir vispārīgs, bez konkrētiem datiem par iekšzemes kopprodukta izaugsmes tempu, importa-eksporta bilanci, inflāciju, izdevumiem aizsardzības vajadzībām, izglītībai, veselībai. Viņš uzskata, ka valdība tā rīkojusies, jo nespēja vienoties, savukārt otrs skaidrojums - uzņēmēju partija jeb AS nav gatava solījumiem, tādēļ nav arī nekādu ciparu. Politologs gan pieļauj iespēju, ka tie varētu parādīties pēc nākamā gada valsts budžeta pieņemšanas. Taču jaunās valdības atbildība par ekonomiskajām un sociālajām sekām stāsies spēkā no nākamā gada aprīļa vai maija, kad visticamāk tiks pieņemts 2023.gada valsts budžets.