VIDEO ⟩ Bērnu drošība, patstāvīgi pārvietojoties ar sabiedrisko transportu – kas jāzina vecākiem, šoferiem un līdzcilvēkiem?

"Ir būtiska atšķirība starp satiksmi pilsētā un ārpus tās, jo visticamāk ārpus pilsētas gar ceļu nebūs ietves. Šādā gadījumā bērnam ir jāsaprot, pa kuru pusi iet, lai redzētu pretim braucošās automašīnas. Mazapdzīvotās vietās apgaismojums ir daudzreiz mazāks vai nav vispār. Tāpat arī jāatgādina par to, ka, izkāpjot no autobusa, nedrīkst uzreiz skriet pāri ceļam – ejot pa priekšu autobusam, vadītājs var bērnu nepamanīt, savukārt, ejot no aizmugures, autobusa lielo gabarītu dēļ bērns var nepamanīt pretējā joslā braukošo transportlīdzekli," stāsta Kristiāns Godiņš no Autotransporta direkcijas.