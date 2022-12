Faktomāts ⟩ Vai, ziedojot pa telefonu, ir jāmaksā PVN?

“Bērnu slimnīcas fonds saziedoto naudu saņem no “TET” pēc tam, kad parakstīts akts par savstarpējiem norēķiniem, kur “TET” norāda “maksu par ziedojumu savākšanu,” atklāj fondā. Summa tiekot aprēķināta proporcionāli apstrādāto zvanu skaitam un tajā iekļauts arī minētais PVN. Līdz ar to sanāk, ka BSF no uzņēmuma saņem naudu, ar jau ieturētu pakalpojuma sniegšanas maksu un PVN.