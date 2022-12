Ļiss ir izdzīvotājs! Sešu suņuku no Ukrainas skaudrie dzīvesstāsti

Šo gadu viņa raksturo kā pagājušu “Ukrainas zīmē”. Neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā “Ulubele” pieņēma sarežģītu lēmumu - izmitināt pie sevis suņus no Ukrainas. Latvijā ir 26 dzīvnieku patversmes, bet tikai “Ulubele” uzņēma tik daudz - 40 suņus. Lai to izdarītu, brīvprātīgie no Latvijas devās uz Ļvivu, uz kurieni jau bija pārvietoti dzīvnieki no citām patversmēm, kas atradās kara skartajās pilsētās. Turpat mitinājās uz ielas atrastie mājdzīvnieki, kas pārbīlī no raķešu triecieniem bija noklīduši vai tika burtiski izmesti no vilciena, kad tajā centās iespiesties no kara šausmām bēgošie cilvēki. Ierodoties Latvijā, dzīvnieku karantīnas periods bija ilgs - 73 dienas. Lielākā daļa drīz vien atrada jaunus saimniekus un mājas, bet seši suņuki no Ukrainas joprojām atrodas patversmē. “Tie ir krancīši, vecumā no 2 līdz 8 gadiem - visi saulaini un komunikabli,” saka Ilze Džonsone.