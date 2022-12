Video ⟩ "Eiropas cilvēks Latvijā" - tviterkonvoja izveidotājs un uzņēmējs Reinis Pozņaks

Tāpat viņš norādīja, ka Ukraina ir tā valsts, kas Eiropai un demokrātijai kopumā parāda pamatvērtību - vara valstī pieder tās cilvēkiem vistiešākajā veidā. Ja cilvēki nebūtu gribējuši nosargāt savu valsti, tad armijai vienai pašai to nebūtu izdevies.

"Viņi joprojām nav sapratuši vienkāršo patiesību - valsts vara pieder tās cilvēkiem. Ukraiņi skaidri pauduši savu vēlmi atgūt savu zemi pilnībā un nekādas politiķu vienošanās viņus neatturēs no tā. Droši vien no politiķiem ir atkarīgs, cik dārgi Ukrainas tauta par to samaksās, bet savu zemi viņi noteikti atgūs," sacīja Pozņaks, piebilstot, ka galvenais, ko varam darīt Eiropas vērtību stiprināšanai, ir atbalstīt Ukrainas tautu šajā cīņā.